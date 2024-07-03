Свадьбы без жениха стали популярны среди жительниц Японии

Молодые японки начали массово отказываться от проведения классических свадебных церемоний в пользу «одиночного бракосочетания» — без жениха. Как сообщила газета South China Morning Post , торжества для себя устраивают не только одиночки, но и замужние женщины, наряжаясь в свадебные наряды.

Церемонию популяризировала звезда фильмов для взрослых Мана Сакура, которая рассказала об этом в своем блоге.

«Я сама надела себе кольцо на палец и пообещала, что буду уважать себя и свою жизнь. Буду я здорова или больна, но продолжу делать себя счастливой», — написала актриса.

Она призвала всех женщин следовать ее примеру. После этого многие японки, даже состоящие в браке, принялись устраивать для себя свадьбы без женихов. Они скупили свадебные платья и начали снимать рестораны, куда приглашали гостей.

Одна из замужних участниц подобного торжества призналась, что просто хотела снова ощутить себя невестой и символически попрощаться с прошлым.

На фоне рекордного снижения количества заключенных браков свадебные агентства Японии начали организовывать индивидуальные церемонии для женщин. В список услуг входит само торжество, фотосессия, а также банкет. Для желающих организуют одинокий медовый месяц.

«Свадьбы в одиночку — это признак меняющихся времен. Теперь все больше японских женщин могут содержать себя, не выходя замуж, и они не хотят быть скованными традиционными ролями», — рассказал представитель одной из компаний.

Он добавил, что японцы ощутили вкус и качество одинокой жизни, благодаря высоким доходам, которые они тратят на то, чтобы сосредоточиться на себе и сделать свою жизнь комфортнее.

В конце июня стало известно, что прославившаяся в сериале «Очень странные дела» актриса Милли Бобби Браун решила отметить свой брак с Джейком Бонджови большим торжеством. Пара поженилась тайно еще в мае. Но теперь актриса решила, что пришла пора отпраздновать создание новой семьи вечеринкой.