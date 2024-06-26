После скромной свадьбы звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун запланировала пышное торжество

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в тайне от прессы тихо вышла замуж в мае, но пышное торжество все же состоится. Об этом сообщил Life .

Известно, что 20-летняя актриса вышла замуж за своего возлюбленного Джейка Бонджови. Свадьба была тайной и очень скромной. Пара пригласила лишь своих родственников.

Однако после того, как торжество все-таки получило огласку, близкие к звездной семье поделились информацией, что новоиспеченные муж и жена все-таки планируют пышный праздник.