После скромной свадьбы звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун запланировала пышное торжество

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в тайне от прессы тихо вышла замуж в мае, но пышное торжество все же состоится. Об этом сообщил Life.

Известно, что 20-летняя актриса вышла замуж за своего возлюбленного Джейка Бонджови. Свадьба была тайной и очень скромной. Пара пригласила лишь своих родственников.

Однако после того, как торжество все-таки получило огласку, близкие к звездной семье поделились информацией, что новоиспеченные муж и жена все-таки планируют пышный праздник.

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