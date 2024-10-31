Страуса-беглеца Васю из Коми поймали спустя почти неделю. Он скрывался в лесах

Сбежавшего с фермы в Коми страуса по кличке Вася поймали спустя практически неделю. Птица шесть дней пряталась от людей в лесу, сообщил Telegram-канал Shot .

За беглецом гонялись около 30 человек, в том числе опытные охотники. Но страус был неуловим, ведь бегают эти птицы очень быстро, а дротики со снотворным не могли пробить его перья. Настигнуть Васю удалось лишь потому что он устал.

«Теперь снова поедет не в Австралию, а на свою страусиную ферму», — иронично пошутили авторы материала.

Как стало известно, до своего побега Вася подрался с сородичем, а после выбил заграждение и ушел на волю. Сначала птицу пытались найти сотрудники фермы и местные жители, затем подключились волонтеры. Никто не ожидал, что по лесу страус будет бегать еще быстрее, чем по полю.