Телеканал «Звезда»: страуса, который сбежал с фермы в Коми, не могут поймать пятый день
В лесах Коми сотрудники фермы пытаются помаймать австралийского страуса по кличке Вася. До своего побега он подрался с сородичем, а после выбил заграждение и ушел на волю, написал сайт телеканала «Звезда».
По словам владельца фермы, большая скорость страуса стала одной из причин, почему его не могут поймать пятый день подряд.
«Я не думал, что он побежит в лес. Но по лесу он бегает быстрее, чем по полю, оказывается», — сообщил телеканалу Михаил Напалков.
В первые дни исчезновения птицы ее пытались найти как сотрудники фермы, так и местные жители. Позже к ним подключились волонтерские семьи. Люди делали безопасные ловушки для длинноногого жителя фермы, однако и это не помогло.