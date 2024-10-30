Телеканал «Звезда»: страуса, который сбежал с фермы в Коми, не могут поймать пятый день

В лесах Коми сотрудники фермы пытаются помаймать австралийского страуса по кличке Вася. До своего побега он подрался с сородичем, а после выбил заграждение и ушел на волю, написал сайт телеканала «Звезда» .

По словам владельца фермы, большая скорость страуса стала одной из причин, почему его не могут поймать пятый день подряд.

«Я не думал, что он побежит в лес. Но по лесу он бегает быстрее, чем по полю, оказывается», — сообщил телеканалу Михаил Напалков.

В первые дни исчезновения птицы ее пытались найти как сотрудники фермы, так и местные жители. Позже к ним подключились волонтерские семьи. Люди делали безопасные ловушки для длинноногого жителя фермы, однако и это не помогло.