Странные светящиеся объекты заметили над городами Казахстана

МО Казахстана: светящиеся огни в небе были похожи на метеоритный поток

Минобороны Казахстана объяснило появление неопознанных светящихся объектов в небе над Астаной и другими городами страны метеоритным потоком или остатками обломков космического аппарата. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет», — подчеркнули в Минобороны Казахстана.

Представители оборонного ведомства отметили, что это явление похоже на остатки обломков космического аппарата, входящих в атмосферу, или же на метеоритный поток. В любом случае они сгорят в плотных слоях атмосферы, не успев долететь до Земли.

В министерстве попросили граждан успокоиться и не распространять недостоверную информацию. Позже военные пообещали разъяснить произошедшее.

Кадры с неопознанными летающими объектами в небе над Казахстаном опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

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