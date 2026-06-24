Стилист Скороходова объяснила тренд на выкройки 80-90-х стремлением к качеству

Россиянки все чаще проявляют интерес к винтажным выкройкам из журналов 80-90-х годов. Причина этому — стремление к качеству, рассказала 360.ru стилист, дизайнер и основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

Она отметила, что качественная одежда всегда была дорогой, а доступная все чаще разочаровывает покупателей материалом и неправильными лекалами.

«Женщины шьют не только потому, что хотят уникальности. Для многих женщин самостоятельный пошив — это возможность получить качественную и хорошо сидящую вещь, не переплачивая за бренд или дорогое ателье», — объяснила специалист.

Она добавила, что рукодельница может самостоятельно купить ткань, подобрать проверенную выкройку и создать вещь, которая учтет именно ее параметры. Но речи о прямой экономии здесь не идет.

«Качественный материал тоже стоит недешево. Но человек понимает, за что он платит, он понимает, как будет выглядеть изделие, сколько оно будет держать форму, насколько оно будет комфортно в носке», — отметила Скороходова.

О других причинах популярности винтажных выкроек и способах актуализировать старые фасоны под новую моду, читайте в материале 360.ru.