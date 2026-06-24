Сегодня 17:39 Лекала перестройки: почему россиянки вспомнили о швейных машинках и винтажных выкройках? Стилист Скороходова: выкройки из 80-90-х годов — настоящий архив модных идей 0 0 0 Фото: IMAGO/Michael Piepgras / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Мода

Одежда

Женщины

Выкройки из журналов мод 80-90-х годов стали популярны среди россиянок. Откуда появился тренд на пошив винтажных силуэтов и почему для многих женщин сейчас создание одежды своими руками становится более привлекательным, чем поход в магазин или заказ на маркетплейсе, разобрался 360.ru.

Мода на шитье не проходит. Например, многие россиянки, которые любят создавать одежду своими руками, регулярно покупают современные выпуски легендарного журнала «Бурда»: в каждом номере — актуальные выкройки, советы стилистов и идеи для базовых и нарядных образов. Впрочем, этот бренд, равно как и другие издания про кройку и шитье, пользуется спросом и на букинистическом рынке. Так, на популярном ресурсе частных объявлений по запросу «журнал с выкройками» только в Москве размещено более 2,5 тысячи предложений о продаже винтажных изданий, убедился корреспондент 360.ru. Журналы 1980-90 годов издания оцениваются в сумму от 100 до 600 рублей за экземпляр, стоимость подшивки за несколько перестроечных лет может достигать 20-25 тысяч рублей. Если вкладка с выкройкой не распечатывалась, такой журнал стоит дороже. Но наиболее ценными являются специальные номера про свадебную и праздничную моду, выяснил 360.ru, списавшись с продавцами.

Фото: РИА «Новости»

Актуальные модели из 80-90-х Наиболее актуальными моделями 80-90-х годов являются те, которые совпадают с современной повесткой, а именно жакеты с акцентной линией плеч, широкие брюки с высокой посадкой, платья с запахом, различные тренчи, плащи, рассказала 360.ru стилист, дизайнер и основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова. «Конечно же, хит — это юбки А-силуэта, платья-рубашки и романтичные сарафаны, которые сегодня находятся на пике популярности. Многие из вышеперечисленных вещей можно найти в выпусках „Бурды“ примерно 80-90-х годов, когда они были популярны, и сегодня дизайнеры вновь активно переосмысляют эстетику тех десятилетий», — отметила она. Особенно привлекательны лаконичные выкройки, которые легко адаптировать под сегодняшний гардероб.

В таких простых, понятных выкройках достаточно изменить длину жакета, уменьшить подплечники, добавить карманы или заменить привычное для тех времен классическое платье из льна на деним, фактурный хлопок. Сегодня старые журналы воспринимаются не как пережиток прошлого, а как настоящий архив модных идей.

Ответ на экономическую реальность Возвращение к выкройкам из старых журналов — это не только ностальгия и творчество, как может показаться, но и своеобразный ответ на новую экономическую реальность, считает Скороходова. «Потому что качественная одежда всегда была дорогой, доступная часто разочаровывает в связи с невысоким качеством материалов и неправильными лекалами, а индивидуальные пошивы в Италии как были, так и есть большинству не по карману. Поэтому женщины шьют не только потому, что хотят уникальности. Для многих женщин самостоятельный пошив — это возможность получить качественную и хорошо сидящую вещь, не переплачивая за бренд или дорогое ателье», — добавила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Женщина может приобрести ткань, подобрать проверенную выкройку и создать вещь, которая будет учитывать именно ее фигуру, вес, образ жизни. Однако речь не идет о прямой экономии.

Качественный материал тоже стоит недешево. Но человек понимает, за что он платит, он понимает, как будет выглядеть изделие, сколько оно будет держать форму, насколько оно будет комфортно в носке.

Однако старые выкройки нельзя назвать более удобными, чем современные цифровые лекала. «Наоборот, старые выкройки зачастую сложнее и требуют хотя бы базового понимания технологии пошива. Но их главная ценность заключается в том, что это не просто инструкция по созданию одной конкретной модели, а это огромная конструкторская библиотека, которой можно пользоваться десятилетиями. В одном журнале собрано сразу несколько коллекций, технические рисунки, рекомендации по материалам, листы выкроек», — объяснила Скороходова.

Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Купив один старый выпуск, мастерица получает не одно изделие, которое она может создать, а целый набор основ. Это и платье, и жакеты, и брюки, и пальто, и многое другое. Выкройки можно комбинировать между собой: взять лиф от одного платья, рукав от другого, изменить длину, добавить декоративные элементы в виде карманов и таким образом создать индивидуальное изделие.

Это целый рабочий архив.

Цифровая выкройка в формате PDF не совсем удобна — ее необходимо скачать, распечатать на множестве листов и затем склеить либо заказать широкоформатную печать, что тоже недешево стоит. «А с журнальной выкройкой нужно просто потратить время на переснятие деталей, которые уже существуют в физическом варианте. Это уже готовая выкройка, с которой можно работать здесь и сейчас. Это оперативно и дешево», — подчеркнула Скороходова.

Эмоциональная ценность Для многих рукодельниц старые журналы с выкройками связаны с мамами и бабушками, с первым опытом шитья, с первыми готовыми изделиями и воспоминаниями о времени, когда одежда создавалась с особым вниманием. «Наши родители, бабушки, дедушки воспринимали одежду как нечто более ценное, чем утилитарный предмет. <…> Это первый трепетный опыт совместного времяпровождения с мамой, навыков, которые старшее поколение передает более молодому поколению», — объяснила стилист.

Фото: РИА «Новости»

Рекомендации для рукодельниц Архивную выкройку никогда не стоит воспринимать как инструкцию, которую необходимо повторить буквально. «Это прежде всего основа для дальнейшей работы. А мастерицы или стилисты при создании изделия по выкройке уже оптимизируют продукт под реалии сегодняшней жизни, под реалии сегодняшней моды. То есть меняют длину изделия, форму рукавов и воротника, где-то изменяют ширину брюк или глубину выреза, добавляют декоративные элементы в виде карманов, убирают или добавляют разрезы или пояс», — отметила Скороходова. Мода циклична, но нельзя взять из гардероба пальто пятнадцатилетней давности и без дополнительной стилизации выдавать его за современный продукт, даже если тренды пятнадцатилетней давности опять и в моде.

Мы должны его каким-то образом осовременить, стилизовать и апгрейдить, чтобы изделие смотрелось стильно, винтажно и при этом в духе времени. То же самое с выкройками. Не нужно их воспринимать слишком прямолинейно, в лоб. Например, модели 80-х годов часто адаптируют следующим способом. Во-первых, уменьшение объема плеч и количества декоративных деталей, которые раньше были популярны. В брюках и юбках часто корректируют посадку, потому что посадка менялась в зависимости от годов от низкой до высокой.

Платья делают более свободными или, наоборот, подчеркивающими фигуру в зависимости от течения моды. Нужно понимать, что все выкройки необходимо осовременивать, нельзя работать один в один. «Огромное значение имеет выбор материала. Одна и та же выкройка жакета, например, будет выглядеть по-разному. Если он произведен из шерсти — это более строгий типаж, из льна — более расслабленный стиль. Поэтому перед работой с основной тканью необходимо шить пробный макет и корректировать посадку», — посоветовала эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Нишевое явление Самостоятельное шитье на сегодняшний день пока остается более нишевым явлением, чем массовая альтернатива готовой одежды. Вокруг шитья по старым выкройкам уже сейчас формируется полноценная индустрия: появляются школы кройки и шитья, магазины тканей, мастерские, различные бренды, которые работают со старыми изделиями.

Либо, наоборот, бренды, которые работают вообще с историческими лекалами XVIII–XIX веков. Этот интерес также влияет и на локальные бренды, потому что пошив по выкройкам — это возможность корректировать и сажать на фигуру изделия индивидуально, а это, конечно, подкупает. Поэтому покупатель начинает больше внимания обращать и на качество конструкции в привычных брендах.

Таким образом покупатель повышает планку требований к брендам, и те начинают работать более индивидуально с потребителем. «Мастерицы и женщины в России просто шьют везде для себя, своих близких, и достигают прекрасных высот в данном искусстве, и могут позволить себе одеваться самостоятельно, создавать невероятные вещи для себя», — добавила стилист. Но о массовом явлении говорить сложно, потому что шитье — это не просто движения, которые можно выучить за полдня. «Нет, это целое ремесло, которому нужно научиться», — заключила Скороходова.

Фото: Медиасток.рф

Век высоких технологий В свою очередь модельер, эксперт моды, предприниматель Тамара Умаханова считает, что сегодня выкройки 80-90-х абсолютно не актуальны. «Осовременить можно любую очень простую вещь китайского производства, и, мне кажется, это будет выглядеть очень актуально, это будет стильная вещь», — подчеркнула она в комментарии 360.ru. По ее мнению, заниматься домашним шитьем в век высоких технологий — неактуально. «Сегодня, вы же знаете, какие вообще технологии — просто невероятные. <…> Нужно понимать, какие задачи: сделать модную вещь или сделать стильную вещь», — заявила Умаханова.