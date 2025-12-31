Старейшая в мире кошка Флосси пережила трех хозяев и дожила до 30 лет

Британская короткошерстная кошка с черепаховым окрасом по кличке Флосси официально отпраздновала свой юбилей. Ей исполнилось 30 лет, сообщило издание Dexerto .

Флосси родилась 29 декабря 1995 года. Ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую старую из ныне живущих кошек.

Возраст животного подтвердили в ноябре 2022 года. На тот момент ей было 26 лет и 316 дней, или примерно 120 человеческих лет.

«Флосси была спасена котенком из дикой колонии возле больницы Сент-Хеленс в Мерсисайде, Англия. За эти годы она сменила нескольких хозяев, прежде чем попала в британскую благотворительную организацию по защите животных Cats Protection», — говорится в материале.

Флосси все еще активна и в целом здорова. Она рано встает, чтобы поесть, а затем весь день предпочитает отдыхать, чередуя сон с короткими играми.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал двухлетний кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из США, длина хвоста которого составила 46,99 сантиметра.