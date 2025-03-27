Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса

Двухлетний кот породы мейн-кун из США вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Его хвост признали самым длинным среди ныне живущих домашних котов, сообщили на сайте книги.

Домашний питомец по кличке Мистер Пагсли Аддамс живет в американском штате Миннесота.

«Ветеринары измерили его хвост и определили, что его длина составляет целых 18,5 дюйма (46,99 сантиметра)», — уточнили в сообщении.

Порода мейн-кун является самой крупной породой домашних кошек. Животному только два года, поэтому его тело продолжает расти и может стать еще длиннее. Кошкам этой породы требуется для достижения полного размера от четырех до пяти лет.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попали собака и кошка, которые показали, что эти виды животных могут дружить. Видео рекорда записали в Канаде.