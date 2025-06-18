Найдено объяснение предсмертным видениям

Многие люди за несколько дней до смерти сталкивались с необычными видениями о давно умерших близких или ярких событиях из жизни. Нейрохирург Аджмал Земмар из Университета Луисвилля доказал, что в этом нет мистики, только особенности работы мозга. Его исследование опубликовал журнал Frontiers in Aging Neuroscience .

Медсестра хосписа Джули Макфадден рассказала о типичных предсмертных видениях своих подопечных. Примерно за неделю до остановки сердца им казалось, что жизнь проносилась перед глазами или в палату заходили давно усопшие родственники. При этом пациенты не пугались, а наоборот чувствовали успокоение.

Для того, чтобы объяснить этот феномен, Земмар провел электроэнцефалографию 87-летнему мужчине до и после смерти. Он зафиксировал мозговые волны в определенном диапазоне нейронных колебаний, которые связаны с состоянием глубокого сна, воспоминаниями и обработкой информации. Нейрохирург сравнил происходившее с пациентом с флешбэками.

«Мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных событиях жизни непосредственно перед нашей смертью, подобные тем, которые сообщаются при клинической смерти», — сказал он.

Ранее участники конгресса Европейской академии неврологии заявили, что предсмертные переживания связаны с фазой быстрого, а не глубокого сна. RT сообщил, что они опросили людей, перенесших это состояние.