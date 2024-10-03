Стало известно, какие видео смотрят россияне разных возрастов

Аналитики «VK Видео» выяснили, что зумеры предпочитают короткие ролики и часто включают ускоренный просмотр. Представители старшего поколения выбирают длинные видеозаписи и часто смотрят их «фоном». Как уточнили специалисты, молодым людям важно качество контента, а россиянам постарше важна исключительно скорость загрузки.

В исследовании приняли участие представители зумеров, миллениалов, поколения Х и старше.

Чем старше пользователи, тем более продолжительные видео они готовы смотреть. Зумеры — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — предпочитают ролики до пяти минут. Миллениалы (25-34 года) спокойно смотрят видео длительностью 20-30 минут, а люди поколения Х (35-44 года) готовы смотреть контент продолжительностью до часа. Россияне старше 45 лет предпочитают смотреть более длительные ролики.

«Зумеры чаще остальных аудиторий смотрят видео в ускоренном режиме — каждый третий из них использует скорость 2x», — отметили исследователи.

Они добавили, что миллениалы прибегают к этой функции реже, а старшее поколение почти не использует ускорение видео.

По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, «VK Видео» ускорил воспроизведение контента. Это сделали из-за роста числа пользователей платформы, объяснил он.