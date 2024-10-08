Стало известно, чем занимался Лукашенко перед встречей с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом саммита СНГ в Москве наколол дров. Об этом сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Авторы публикации назвали это разминкой.

«Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — добавили там.

Лукашенко прилетел в Россию накануне. В аэропорту его встречала делегация. Один из дипломатов обратился к белорусскому президенту словами «Ваше превосходительство», на что Лукашенко ответил шуткой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин вечером 7 октября, в свой день рождения, собрал всех приехавших лидеров стран СНГ на неформальную, частную встречу в Ново-Огареве.