Стали известны результаты вскрытия «русского кита-шпиона»

Найденный на юге Норвегии кит, которого заподозрили в связях с Россией, умер не от огнестрельного ранения, а из-за застрявшей во рту палки. Полиция опровергла версию зоозащитников, сообщила газета The Guardian .

По информации издания, две организации по защите прав животных подали жалобу по факту смерти животного и утверждали, что его застрелили. Полиция провела проверку, но не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

«Вскрытие показало, что его желудок был пуст. <…> В проведенных расследованиях нет ничего, что могло бы установить, что именно человеческая деятельность непосредственно привела к смерти Хвалдимира», — сообщил представитель правоохранителей.

Причиной смерти кита, по его словам, стала застрявшая у животного во рту палка длиной 35 сантиметров и шириной три сантиметра. Полицейский сообщил, что кроме этого большинство его органов вышли из строя.

Рыбаки нашли тело белухи в заливе Рисавик 31 августа. Кита прозвали российским шпионом, потому что в 2019 году его видели у побережья Арктики в Норвегии со шлейкой, оснащенной креплением для небольшой камеры. RT сообщал, что на самом деле специалисты могли использовать его для дельфинотерапии.