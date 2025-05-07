США потратили 21 трлн долларов на строительство подземного города для элиты

Экс-сотрудница Белого дома рассказала о подземном городе для элиты и военных

Власти США потратили 21 триллион долларов на строительство подземного города из 170 связанных между собой бункеров для укрытия элиты и военных в случае глобального катаклизма. Об этом заявила бывшая сотрудница администрации Белого дома Кэтрин Остин Фиттс в подкасте журналиста Такера Карлсона .

Она подчеркнула, что работы проводили с 1998 по 2015 год по всей стране.

Фиттс отметила, что некоторые из бункеров находятся между военных баз США, а также на побережье. При этом она допустила, что это не единственные укрытия — подобные подземные города существуют по всему миру.

В качестве доказательства своей теории Фиттс привела отчет экономиста Марка Скидмора за 2017 год, в котором говорится, что он нашел в документах Пентагона много несанкционированных трат.

По словам собеседницы Карлсона, между собой укрытия связаны сложной транспортной системой, которая работает на энергии неизвестного происхождения, которую разработали военные.

«Я убеждена, что такая энергия существует. Если вы посмотрите на множество быстрых кораблей, летающих вокруг планеты, то увидите, что они не используют классическое электричество», — заявила она.

Бывшая чиновница добавила, что пока подземные базы ждут своего Судного дня, чтобы укрыть высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Поэтому сейчас правительство использует помещения для проведения секретных операций в рамках своей космической программы.

В начале апреля британский таблоид Daily Mail опубликовал рассказ экипажа американского боевого корабля USS Jackson о встрече с неопознанными летающими объектами, напоминающими по форме конфеты «Тик-Так».

По словам военных, четыре неизвестных объекта поднялись из Тихого океана и улетели. Собеседники журналистов заявили, что заметили странные летательные аппараты через тепловые датчики, но их удивило быстрое исчезновение объектов с радаров.