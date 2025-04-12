НЛО в форме «Тик-Така» вернулись. Военные засекли их у берегов Калифорнии
DM: военные в США сняли вылетающие из Тихого океана НЛО
Члены экипажа американского боевого корабля USS Jackson засекли у берегов южной Калифорнии неопознанные летающие объекты, напоминающие конфеты «Тик-Так». Аппараты вынырнули из воды и синхронно улетели в неизвестном направлении, сообщил Daily Mail.
Военнослужащие 15 февраля 2023 года увидели, как четыре НЛО поднялись из воды Тихого океана в контролируемой армией Зоне предупреждения 291. Они выглядели, как конфеты «Тик-Так» — продолговатые и обтекаемые, без окон и крыльев. Очевидцы сняли аппараты на камеру и зафиксировали тепловым датчиком Safire, способным отслеживать перемещения в темноте.
«Все синхронно рванули в пропасть. Все четыре, все синхронизированы и все ушли. <…> В ту секунду, когда они ушли, может, через три-четыре секунды, я бегу на свою станцию и смотрю на радар, они все исчезли с радаров. Вот и все, они все ушли», — рассказал один из членов экипажа.
Бывший аналитик Министерства обороны Марик фон Ренненкампф не нашел информации о полетах авиации в этом районе в тот день. По его мнению, новейшие разработки не стали бы испытывать на глазах ничего не подозревавших моряков.
Это не первое появление НЛО в форме «Тик-Така» над Тихим океаном. В 2004 году по меньшей мере шесть летчиков видели их.
Другое НЛО заметили пилоты российского самолета Sukhoi Superjet 100 по пути из Ижевска в Москву. Белый шар пролетел недалеко от Владимира.