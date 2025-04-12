НЛО в форме «Тик-Така» вернулись. Военные засекли их у берегов Калифорнии

Военнослужащие 15 февраля 2023 года увидели, как четыре НЛО поднялись из воды Тихого океана в контролируемой армией Зоне предупреждения 291. Они выглядели, как конфеты «Тик-Так» — продолговатые и обтекаемые, без окон и крыльев. Очевидцы сняли аппараты на камеру и зафиксировали тепловым датчиком Safire, способным отслеживать перемещения в темноте.

«Все синхронно рванули в пропасть. Все четыре, все синхронизированы и все ушли. <…> В ту секунду, когда они ушли, может, через три-четыре секунды, я бегу на свою станцию ​​и смотрю на радар, они все исчезли с радаров. Вот и все, они все ушли», — рассказал один из членов экипажа.

Бывший аналитик Министерства обороны Марик фон Ренненкампф не нашел информации о полетах авиации в этом районе в тот день. По его мнению, новейшие разработки не стали бы испытывать на глазах ничего не подозревавших моряков.

Это не первое появление НЛО в форме «Тик-Така» над Тихим океаном. В 2004 году по меньшей мере шесть летчиков видели их.

Другое НЛО заметили пилоты российского самолета Sukhoi Superjet 100 по пути из Ижевска в Москву. Белый шар пролетел недалеко от Владимира.