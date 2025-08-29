Спортсменка заменила воду на пиво и рассказала о своем состоянии

Американская триатлонистка Лори Чик полностью убрала из рациона чистую питьевую воду, заменив на большое количество кофе, сладкой воды и пива. Она утверждает, что чувствует себя хорошо и не страдает от обезвоживания, сообщил Daily Mirror .

В семье 52-летней триатлонистки не любили воду. Она выросла на газировке Tang, Kool-Aid и Capri Suns и никогда не драматизировала по этому поводу, пока дважды не попала в больницу из-за обезвоживания во время тренировок. Тогда она решила вопреки советам врачей найти другой способ поддерживать баланс жидкости в организме.

Теперь Чик начинает свой день с чашки кофе, затем выпивает еще три в течение дня. После велопрогулки она покупает ароматизированную воду или спортивные напитки, затем несколько кружек пива, а после ужина рассасывает специальные леденцы с электролитами. На эти напитки американка тратит по 150 долларов в месяц.

«Моя стратегия более индивидуальна, чем простая вода. <…> На меня смотрят так, будто я призналась в преступлении. Люди в шоке, некоторые смеются, а другие смотрят на меня так, будто у меня выросла вторая голова», — рассказала она.

Врачи тоже не в восторге от ее рациона. Тем не менее, она продолжила заниматься триатлоном, тренироваться по шесть раз в неделю и участвовать в соревнованиях. Недавно Чик прошла эстафету «Железный человек», включая 92-километровый велопробег.

