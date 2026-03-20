Спасенные из зоны СВО кошки впервые выступили в театре Куклачева

Три кошки, спасенные из прифронтовой зоны, впервые выступили в спектакле Театра кошек Куклачева. На выступление, помимо журналистов, пришли семьи участников специальной военной операции, сообщил ТАСС .

«У нас сегодня очень необычное событие: на зрительский суд впервые выйдут три спасенных кота», — сказал перед выступлением заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя театра Дмитрий Куклачев.

После выступления он пообщался с журналистами и выразил удовлетворение результатами. «Событие стало для театра настоящим прорывом. Год назад никто и представить не мог, что такое возможно», — отметил артист.

«Мы осуществили такое большое дело: не просто спасли животных, но подарили им вторую жизнь», — подчеркнул он.

Ранее Куклачев объяснил, почему в труппу взяли кошек из зоны СВО. По его словам, животные станут не просто артистами. На их примере люди увидят, что боевые коты хорошо адаптируются и могут быть прекрасными компаньонами.