Сохранившуюся мумию возрастом 5000 лет нашли в Перу

Мумию женщины из жившей пять тысяч лет назад цивилизации нашли в Перу

Занимающиеся изучением жившей в Андах Каральской цивилизации ученые Перу обнаружили захоронение с хорошо сохранившейся мумией женщины. Подробности сообщило Министерство культуры страны .

Группа археологов обнаружила гробницу на территории древнего рыбацкого города Рупа, существовавшего с 3000 до 1800 года до нашей эры. В захоронении нашли мумию женщины в возрасте от 25 до 30 лет. У останков сохранились остатки кожи, волос и ногтей, что позволит уточнить причины смерти, а также больше узнать о ее жизни.

Перед похоронами тело обернули хлопковой тканью и циновками из тростника. На голову покойнице надели головной убор из нитей, а доску, на которую положили тело, украсили панелью из перьев.

Также ученые обнаружили в гробнице сохранившиеся корзины с остатками раковины амазонской улитки, клювом тукана, инструктированную бусами рыболовную сеть и инструменты для вязания.

Погребальные подношения указали на то, что женщина имела высокий социальный статус в древнем обществе — возможно, была жрицей.

В конце прошлой недели группа археологов из Турции, Великобритании и США объявила, что нашла на склонах Арарата вероятные фрагменты Ноева ковчега. Ученые обнаружили останки окаменелых моллюсков — вероятно, медного века. Это время связывают с Великим потопом из древних текстов.