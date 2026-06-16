Термическая обработка делает ядовитую рыбу фугу безопасной для употребления в пищу. Об этом в беседе с 360.ru рассказал профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин.

Ихтиолог пояснил, что фугу — сборное название группы рыб, родственников морских ежей. Они умеют надуваться, создавая отпугивающий вид. Сами по себе для человека не опасны, если не пытаться употребить их в пищу, ведь в мышцах и внутренних органах этих рыб содержится особый яд — тетродотоксин.

«Он обладает сильнейшими ядовитыми свойствами по отношению к теплокровным организмам. Поэтому при неумелом употреблении в пищу фугу количество смертельных случаев может быть семь из 10. Это очень высокий показатель смертности», — предупредил Кузищин.

Он отметил, что яд легко разлагается под термическим воздействием, поэтому прожаренная или сваренная рыба становится безопасной. Однако в традиционной восточной кухне фугу употребляют в сыром виде, что требует от повара специальной подготовки. В Приморье эти рыбы стали обычными в последние годы из-за прогрева воды в Японском море.