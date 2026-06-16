Смертельно опасная рыба фугу пришла на Дальний Восток

«Эта рыба не редкая, приходит сюда на нерест. В августе в заливе Посьета много ее мальков. У нее мясо и шкура не ядовиты. Я видел, как их едят. Сам, правда, не ел, не решился», — рассказал рыбак.

Другой местный житель уточнил, что в заливе Петра Великого можно встретить шесть видов фугу, но целенаправленно их не ловят.

«Выпускают, конечно. Хотя конкретно у желтоперой шкура и мясо не ядовиты, но народ в большинстве все же знает, что опасно. Да и, в конце концов, камбала вкуснее», — добавил он.

Во внутренних органах рыбы фугу есть тетродотоксин — сильный природный нейротоксин. Он блокирует передачу нервных импульсов, после чего у человека развивается паралич. Противоядия в настоящее время не существует.

Ранее на Сахалине обнаружили червей на замену рыбе фугу в получении тетродотоксина.