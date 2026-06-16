Смертельно опасная рыба фугу пришла на Дальний Восток
На Дальнем Востоке заметили нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу. Об этом 360.ru рассказали жители Приморского края.
«Эта рыба не редкая, приходит сюда на нерест. В августе в заливе Посьета много ее мальков. У нее мясо и шкура не ядовиты. Я видел, как их едят. Сам, правда, не ел, не решился», — рассказал рыбак.
Другой местный житель уточнил, что в заливе Петра Великого можно встретить шесть видов фугу, но целенаправленно их не ловят.
«Выпускают, конечно. Хотя конкретно у желтоперой шкура и мясо не ядовиты, но народ в большинстве все же знает, что опасно. Да и, в конце концов, камбала вкуснее», — добавил он.
Во внутренних органах рыбы фугу есть тетродотоксин — сильный природный нейротоксин. Он блокирует передачу нервных импульсов, после чего у человека развивается паралич. Противоядия в настоящее время не существует.
Ранее на Сахалине обнаружили червей на замену рыбе фугу в получении тетродотоксина.