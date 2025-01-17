Житель Румынии украл из больницы три ампутированные ноги

Мужчина украл из больницы в Румынии три ампутированные ноги. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание MSN .

Необычная кража произошла 10 января на территории больницы Кантакузино в Бухаресте.

Мужчина проник на территорию внутреннего двора клиники и достал из зоны инфекционных отходов три ампутированные человеческие ноги.

Спрятав конечности в пакеты для биологических отходов, похититель останков покинул территорию больницы и отправился в сторону бульвара Дачия.

«Во время побега он уронил одну из ног, которую обнаружил медицинский работник больницы», — добавил MSN.

Полицейские задержали мужчину. Его доставили в отделение для допроса. Местные правоохранители возбудили уголовное дело о краже при отягчающих обстоятельствах.

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