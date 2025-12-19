Сменил Microsoft на метлу. Индиец приехал в Петербург на заработки

Житель Индии, 26-летний Мукеш Мандал, ранее работавший разработчиком в корпорации Microsoft, приехал в Россию на заработки и устроился уборщиком. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Журналисты издания познакомились с трудовыми мигрантами, убиравшими улицы в Приморском районе. На их форме была прикреплена специальная нашивка в виде флагов Индии и России.

Мандал рассказал, что работал до этого разработчиком в компаниях вроде Microsoft. По его словам, он использовал такие новые инструменты, как ИИ, чат-боты и GPT.

Потом решил заработать денег и приехал в Санкт-Петербург. Жить в России он не планирует. Хочет год пожить, заработать денег и вернуться домой. Сейчас он убирает улицы.

«Я индиец, и для индийца не имеет значения, какая работа. Работа — это для Бога. Работать можно где угодно — в туалете, на улице, где угодно», — рассказал он.

Его коллега Малават признался, что хочет остаться в России. По его словам, это прекрасная страна, да и зарплата хорошая.

Как отметили журналисты, что мигранты из Индии убирают петербургские улицы уже три месяца. Для них организовали проживание и еду за счет работодателя, платят им около 100 тысяч рублей.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что мигранты из Индии нуждаются в особых условиях питания для адаптации, а задержку зарплату они воспринимают как катастрофу.