HR-эксперт Мурадян отметил, что мигранты из Инди отличаются требованиями к условиям жизни

Мигранты из Индии и стран Ближнего зарубежья отличаются своими привычками и требованиями к условиям жизни. По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, у мигрантов из Индии есть специфические предпочтения в еде. Об этом сообщило радио Sputnik .

«Они, например, не едят свеклу, редьку, но любят очень соусы, специи. Им наша кухня вообще не подходит», — отметил спикер. Для адаптации на новом месте индусам нужны особые условия питания.

Также специалист подчеркнул, что для мигрантов из Индии важна своевременная выплата заработной платы, а задержки они воспринимают как катастрофу.

Среди положительных черт индусов эксперт отметил их адаптивность. Однако есть и минус — они не быстро учат русский язык. Для того чтобы помочь им, обычно нанимают преподавателей РКИ, которые обучают русскому языку группы по 20–30 человек.