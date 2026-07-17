Слово «плугопони» пробилось в эфир «Радиостанции Судного дня»

В пятницу «Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал, выдав в эфир шифровку «плугопони». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность «Жужжалки».

Новое слово прозвучало в эфире в 15:07 по московскому времени.

«Сообщение за сегодня. 17.07.26 15:07 МСК. НЖТИ 41637 ПЛУГОПОНИ 1395 2560», — указали в публикации о содержании трансляции.

«Радиостанция Судного дня» в основном выдает по одному сообщению в день, в которых меняется лишь количество слов. В четверг, 16 июля, в эфире прозвучали слова «фиатоплот», «суходелие» и «варолязг».

Большую часть времени в эфире УВБ-76 слышно лишь монотонный жужжащий звук с частотой около 25 раз в минуту. Это условный маркер, подтверждающий, что частота занята.

Периодически вещание жужжание прерывается, диктор зачитывает зашифрованные сообщения на русском языке.