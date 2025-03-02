Слепой женщине вставят зуб в глаз для восстановления зрения

Жительнице Канады провели первую часть редкой операции по восстановлению зрения. В дальнейшем хирурги прикрепят зуб к передней части ее глазного яблока, сообщил телеканал CTV News.

Во время хирургического вмешательства 74-летней пациентке в глазницу пересадят ее собственный зуб. Он станет базой для формирования структуры искусственного глазного яблока.

«Тело не любит, когда к передней части глаза прикрепляют синтетический материал. Это похоже на попытку посадить цветок в пустыне, тогда как зуб — это как посадка кактуса», — пояснил хирург и офтальмолог Грег Молони.

После придания зубу прямоугольной формы в него установили линзу и поместили в щеку, где он обрастет поддерживающими тканями. Они понадобятся для последующей пересадки. По данным канала, для полного приживления имплантату понадобится несколько месяцев. Затем хирурги удалят поврежденные ткани глаза, а под ними зафиксируют зуб с линзой.

В результате этой процедуры получится функционирующий глаз с темным кругом, через который пожилая женщина сможет вновь обрести зрение. Если этот метод окажется успешным, то он может получить широкое применение в мировой практике.

Хирурги в Британии ранее впервые провели малоинвазивную операцию по удалению опухоли мозга через глазницу пациента.