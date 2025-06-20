Искусственный интеллект сегодня способен помочь при создании анимационного контента и сериалов, однако заменить человеческий труд все-таки не сможет. Об этом 360.ru рассказал заместитель генерального директора «Газпром-медиахолдинга» Борис Ханчалян на полях ПМЭФ-2025.

По его словам, входящая в ГПМ студия «Ярко» уже приобрела опыт интеграции ИИ в производство детского анимационного контента.

«Вывод — у искусственного интеллекта нет души. <…> До 30% проекта можно занять ИИ, но это обучаемая история, которая работает напрямую от алгоритмов, которые ей задаются. И она точно не умнее человека. Скорость выше, но нет души», — отметил Ханчалян.

Тем не менее большое количество человеческих ресурсов ИИ все же сумеет заменить. Сегодня его возможности используются во всех сферах, начиная от медицины и заканчивая написанием песен. Однако полностью заместить человека невозможно.

«Думаю, что не будет борьбы искусственного интеллекта и человека. Но то, что это сможет облегчать жизнь людей, точно», — сказал собеседник 360.ru.

«Газпром-медиахолдинг» продвигается в направлении создания сериалов с помощью ИИ. В ближайшее время компания раскроет, над какими проектами работает.

«Нет планов на 100% делать с помощью искусственного интеллекта. Все-таки мы большое телевидение. <…> И очень много вовлечено человеческого труда», — заключил Ханчалян.