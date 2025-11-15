Синоптики перепугали россиян новым прогнозом на декабрь

Грядущий декабрь может стать одним из самых аномальных за последние полтора века, заявил в беседе с NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, в ряде регионов ожидаются рекордные морозы и экстремальное количество осадков.

Семенов отметил, что в атмосфере уже фиксируются признаки резкого усиления притока арктического холода и активизации фронтов, которые накроют центральные и восточные регионы России, а также север страны.

По прогнозам специалиста, в Якутии температура может опуститься до –50 и ниже при осадках свыше 200 миллиметров. В Иркутской области ожидаются морозы до –42… –43.

В Мурманской области и Республике Коми декабрь также обещает быть экстремальным: возможны холода до –45 °С, обильные снегопады более 100 миллиметров и порывы ветра до 30 метров в секунду, способные вызывать регулярные метели и снежные вихри.

В Мурманске и ближайших населенных пунктах вечером 14 ноября наблюдается практически нулевая видимость из-за сильной метели. В регионе идет непрерывный снегопад с прошлой ночи, порывы ветра достигают 25–30 метров в секунду.