«Барическая гора». Супервысокое атмосферное давление расплющит Москву
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в предстоящие выходные. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что стрелки на барометре достигнут значений в 775-777 мм ртутного столба. Подробности — в материале 360.ru.
Что сегодня с давлением в Москве
Три семерки на барометре — и это еще не предел. В предстоящие субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, в столице ожидают «барическую гору», то есть мегаполис окажется в зоне аномально высокого атмосферного давления. В этот период давление даже может превысить значение в 780 миллиметров ртутного столба, что примерно на 25-30 единиц выше нормы. Такой прогноз в разговоре с 360.ru сделала метеоролог, главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова.
«В выходные дни погоду в регионе будет определять очень мощный антициклон. Москва и Московская область попадет в зону его влияния. 7 и 8 февраля атмосферное давление будет очень высоким. 777, а то и 780 миллиметров ртутного столба», — отметила метеоролог.
Позднякова напомнила, что в 1969 году рекордным атмосферным давлением для первой декады февраля в столичном регионе считалось значение в 769,7 миллиметров ртутного столба. Атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей. Метеоролог предсказала обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления.
Не исключено, что 8 февраля давление превысит значения, которые когда-либо наблюдались в последний месяц календарной зимы в столице. Ранее для этого дня супервысоким считалось 780,5 миллиметра ртутного столба. Рекорд зафиксировали в 1972 году. Для 7 февраля максимально значение в 773 миллиметра ртутного столба, которое мы наблюдали в Москве в 2012 году.
Татьяна Позднякова
Метеоролог
Нормальное атмосферное давление в Москве
По прогнозам столбики барометров поползут вниз в столице только в начале следующей недели. Побочным фактором высокого давления считают ухудшение качества воздуха.
«Барическая гора» формирует в атмосфере условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов. Особенно это будет заметно в столице в утренние и вечерние часы. Улучшить качество воздуха способен только циклон, который принесет усиление ветра и осадки.
Для Москвы синоптики считают нормальным давлением значение — 749 миллиметров ртутного столба.
Что делать метеозависимым людям
Как преодолеть «барическую гору» людям, чувствительным к изменениям погоды рассказала 360.ru врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа.
«Пациенты, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, в этот период могут ощущать головные боли, слабость и даже проблемы с желудочно-кишечным трактом», — отметила врач.
Она посоветовала не пренебрегать приемом ранее назначенных препаратов и вести здоровый образ жизни.
«Ходьба — пожалуйста, но избегайте серьезных физических нагрузок. Заниматься фитнесом в дни рекордно высокого атмосферного давления не рекомендую даже молодым. Ведь риск тромбообразования возрастает, что может стать причиной инфаркта или инсульта», — резюмировала терапевт.