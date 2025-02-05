«Барическая гора». Супервысокое атмосферное давление расплющит Москву

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в предстоящие выходные. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что стрелки на барометре достигнут значений в 775-777 мм ртутного столба. Подробности — в материале 360.ru.

Что сегодня с давлением в Москве

Три семерки на барометре — и это еще не предел. В предстоящие субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, в столице ожидают «барическую гору», то есть мегаполис окажется в зоне аномально высокого атмосферного давления. В этот период давление даже может превысить значение в 780 миллиметров ртутного столба, что примерно на 25-30 единиц выше нормы. Такой прогноз в разговоре с 360.ru сделала метеоролог, главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова.

«В выходные дни погоду в регионе будет определять очень мощный антициклон. Москва и Московская область попадет в зону его влияния. 7 и 8 февраля атмосферное давление будет очень высоким. 777, а то и 780 миллиметров ртутного столба», — отметила метеоролог.

Позднякова напомнила, что в 1969 году рекордным атмосферным давлением для первой декады февраля в столичном регионе считалось значение в 769,7 миллиметров ртутного столба. Атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей. Метеоролог предсказала обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления.