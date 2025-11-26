«Сигма» и «ред-флаг» стали претендентами на слово года

Грамота.ру: «ред-флаг», «имба» и «пупупу» претендуют на слово 2025 года

Портал «Грамота.ру» назвал «РИА» Новости претендентов на звание слова 2025 года. В короткий список вошли 12 слов, среди которых — наиболее обсуждаемые и показательные для уходящего года языковые тренды.

В пресс-службе проекта сообщили, что среди финалистов оказались «ред-флаг», «сигма», «проявленность», «зумер», «лимб», междометие «пупупу», а также «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».

Лингвисты отметили, что один из самых заметных трендов года — вездесущность контента, созданного искусственным интеллектом, что отчетливо отражено в финальном списке. Вторая ключевая линия — популярная психология, чьи термины активно проникают в повседневную речь. Третья — слова, описывающие типажи и модели поведения людей.

Всего специалисты изучили более 500 слов. Эксперты следили за тем, какие из них появились недавно или получили новые значения, а также анализировали динамику упоминаний в соцсетях и медиа.

Главный редактор портала Ксения Киселева пояснила, что при выборе учитывали частотность использования. По данным системы мониторинга СКАН, если графики резко растут — это сигнал, что слово стало актуальным. На следующем этапе слово года выберут приглашенные эксперты-лингвисты — методом открытого рейтингового голосования.

«Вайб» стало словом 2024 года. В тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилет».