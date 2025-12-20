Шок-находки. «Росводоканал» рассказал, что россияне смывают в унитаз

Россияне иногда смывают в канализацию такие предметы, которые нельзя туда отправлять. Например, арбузы или куски бетона, сообщил руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики «Росводоканала» Илья Чучалин в разговоре с Life.ru.

По словам специалиста, раковины и унитазы в квартирах на вид большие, однако трубы, по которым затем отводятся стоки, намного меньше по размеру.

Кроме того, посторонние предметы могут попасть в канализацию через уличные люки. Когда их открывают, чтобы быстрее ушли лужи, некоторые горожане выбрасывают туда что-то ненужное.

В итоге многие водоканалы собирают необычные находки. Среди них мобильные телефоны, ключи и украшения. Иногда люди выбрасывают даже арбузы.

Особенно часто в канализации, добавил специалист, находят ватные палочки, салфетки, напитки, косточки от еды, ампулы от лекарств и шприцы. Также встречаются строительные материалы: куски бетона и кирпичей.

Ранее в Росводоканале сообщили, что во время новогодних праздников от россиян поступает больше жалоб на проблемы с канализацией. Одной из самых частых причин засорения являются влажные гигиенические салфетки.