Шок-находки. «Росводоканал» рассказал, что россияне смывают в унитаз
«Росводоканал»: россияне смывают в унитаз арбузы, телефоны и бетон
Россияне иногда смывают в канализацию такие предметы, которые нельзя туда отправлять. Например, арбузы или куски бетона, сообщил руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики «Росводоканала» Илья Чучалин в разговоре с Life.ru.
По словам специалиста, раковины и унитазы в квартирах на вид большие, однако трубы, по которым затем отводятся стоки, намного меньше по размеру.
Кроме того, посторонние предметы могут попасть в канализацию через уличные люки. Когда их открывают, чтобы быстрее ушли лужи, некоторые горожане выбрасывают туда что-то ненужное.
В итоге многие водоканалы собирают необычные находки. Среди них мобильные телефоны, ключи и украшения. Иногда люди выбрасывают даже арбузы.
Особенно часто в канализации, добавил специалист, находят ватные палочки, салфетки, напитки, косточки от еды, ампулы от лекарств и шприцы. Также встречаются строительные материалы: куски бетона и кирпичей.
Ранее в Росводоканале сообщили, что во время новогодних праздников от россиян поступает больше жалоб на проблемы с канализацией. Одной из самых частых причин засорения являются влажные гигиенические салфетки.