Школьного математика в Великобритании поймали за грязным увлечением

В свободное от работы время школьный учитель разгуливал голым по улицам города Хебберн в графстве Тайнсайд на северо-востоке Англии. После жалобы прохожих его уволили, сообщил Daily Mail .

В ноябре 2023 года двое британцев встретили обнаженного Эндри Пикока недалеко от реки Тайн. Он прошел по улице Эллисон, сел в машину и принялся ездить туда-сюда. Приняв его за маньяка, очевидцы спрятались и позвонили в полицию.

Когда патрульный остановил машину, Пикок прикрыл бедра толстовкой. Его задержали за непристойное поведение. На допросе мужчина утверждал, что провел на улице меньше минуты и не собирался ни к кому приставать.

После освобождения он больше недели скрывал от руководства Хеттонской академии, где работал заместителем руководителя математического отделения, что попал в полицию, пока об этом не доложил уполномоченный представитель местных властей. Учителя вызвали в Агентство по регулированию преподавательской деятельности (TRA), по итогам которого уволили.

«Похоже, он считал себя нудистом, думал, что это никак не влияет на учебу и что для него допустимо находиться на улице без одежды. <…> Он был неплохим учителем», — сообщила директор Хеттонской академии Вики Пинкни на слушании.

