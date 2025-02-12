«Шипит и вылизывает руки». Учительница начала вести как кошка на уроках

В Австралии учительница назвала себя «мисс Мурлыка» и стала шипеть на уроках

В Австралии учительница из штата Квинсленд стала вести себя как кошка на уроках, шипеть и вылизывать собственные руки на глазах у детей. Об этом сообщило издание News.com.au .

Учительница работает в государственной школе Marsden State High School, расположенной в Логан-Сити, к югу от Брисбена. Женщина начала приходить на занятия в ободке с кошачьими ушками.

«Она заставляет детей называть ее мисс Мурлыка, а когда они не слушаются, кричит и рычит, как кошка», — написал один из родителей в соцсетях.

Ученики рассказали о странном поведении педагога родителям, а уже те пожаловались школьной администрации.

По словам одной из матерей, учительницы заставляла ее дочь мурлыкать ради леденца. По словам другого родителя, его ребенок лаял на педагога, когда она проходила мимо.

Кроме того, они задались вопросом, как дети могут уважать учителя, который ходит с накладными ушами.

Представитель департамента образования сообщил изданию, что руководство школы осведомлено об опасениях родителей и директор уже обсудил этот вопрос с учительницей.

Прошлой осенью в Красноярске уволился учитель физики, который на уроках имитировал поведение животных, в частности, прыгал как заяц и лаял.