Шесть планет покажутся на вечернем небе 28 февраля

В субботу, 28 февраля, шесть планет окажутся по одну сторону от Солнца, и самые яркие из них будут видны невооруженным глазом. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Увидеть без специальных приспособлений можно будет Юпитер, Сатурн и Венеру. С большим трудом возможно будет разглядеть Меркурий неподалеку от Венеры, если погода окажется достаточно ясной.

Также на вечернем небе покажутся Нептун и Уран, но их увидеть можно лишь в телескоп.

В планетарии порекомендовали начинать наблюдения сразу после захода Солнца, после 18:30 по московскому времени. В течение часа — до 19:30 — возможно разглядеть все четыре планеты малого парада. После этого они скроются за горизонт.

