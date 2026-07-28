Шеф-повар Синицын раскрыл секрет обжарки лисичек, сохраняющий сочность и пользу

Большинство хозяек даже не догадываются, что главный секрет сочных лисичек кроется не в долгом томлении, а в хитрости с отдельным выпариванием сока. Иначе грибы становятся сухими и теряют пользу. Неочевидный, но простой прием позволяет добиться максимальной насыщенности вкуса, сохранив все ценные вещества. Об этом 360.ru рассказал шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын.

«Есть хороший способ, как приготовить гриб, максимально сохранив сочность и пользу. Его можно сначала обжарить буквально пару минут, для того чтобы выделилось большое количество сока. Потом этот сок отдельно сливается, грибы выкладываются на ситечко, и он выпаривается на сковороде. В него можно добавить чеснок, тимьян, еще какие-нибудь специи, которые вам больше нравятся», — пояснил он.

После того как этот сок выпарился на сковороде и даже подпекся, нужно обратно вернуть грибы на сковороду, посолить и обжарить буквально минуту.

«Тогда грибы получатся максимально сочными, полезными и насыщенными по своему вкусовому ощущению», — резюмировал шеф-повар.

По словам Синицына, особенно важно не перегревать лисички, так как в них содержится хитиноза — вещество, помогающее бороться с паразитами, которое разрушается при длительной термической обработке.