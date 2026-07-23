Сегодня 00:01 Грибной сезон: как правильно подготовить, заморозить и хранить «улов» Шеф-повар Синицын назвал секреты заморозки грибов Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Правила

Россия

Продукты

Грибы

Сезон сбора грибов — время, когда хочется сохранить их вкус и пользу надолго. Но заморозка — не такой простой процесс: важно учесть вид грибов, способ предварительной обработки и условия хранения. 360.ru разобрался, как сделать все правильно и безопасно.

Нужно ли резать грибы перед заморозкой? Грибы лучше нарезать и полностью подготовить до заморозки, рассказал 360.ru шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын. «На мой взгляд, лучше грибы и резать, и подготовить полностью перед тем, как замораживать, потому что, если мы их, например, сварили, во‑первых, мы сделаем безопаснее. Некоторые грибы надо варить и в трех водах, чтобы они были максимально безопасные», — объяснил он. Грибы пропитываются влагой, и они замораживаются гораздо лучше, чем просто в свежем сушеном виде, добавил специалист.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Как обезопасить грибы: варка в трех водах и проверка происхождения Безопасность — ключевой момент, особенно если грибы собирают самостоятельно или покупают на рынке. Синицын подчеркнул важность проверки и правильной термической обработки. «Если вы их покупаете на рынке, то лучше всегда спросить, откуда эти грибы, где они собраны были, откуда их привезли и так далее, чтобы просто‑напросто перестраховаться. И потом задать этот вопрос в каком‑нибудь поисковике, чтобы быть максимально уверенным в том, что вам дали качественный продукт, что он собран в экологически чистом месте, что от него не надо ждать каких‑то сюрпризов», — рекомендовал Синицын.

Фото: РИА «Новости»

Если речь идет о компонентах, которые грибы могли накопить, то надо проваривать «улов» в трех водах.

Мы варим грибы 40 минут, воду сливаем, затем еще раз холодной водой заливаем, еще раз варим 40 минут. И так повторяем три раза, чтобы все эти вещества, которые могли грибы в себя накопить, чтобы они отдали себя в воду и ушли вместе с ней.

Эксперт также напомнил, что разные грибы требуют разного подхода: например, ложная лисичка — очень опасна, поэтому важно уметь отличать виды. «Здесь лучше взять инструкцию в интернете, потому что есть очень много разновидностей. Например, есть лисичка и ложная лисичка. Ложная лисичка — это уже достаточно опасно. А если вы их сами собираете, это одно дело: вы визуально наблюдаете, какие грибы собрали, и можете проверить также через интернет», — сказал шеф-повар.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Хитрости приготовления лисичек: как сохранить пользу и сочность Лисички ценятся за полезные свойства, но их легко «переготовить» и потерять ценные вещества. «В лисичках содержится вещество, которое называется хитиноза. То есть это разновидность хитина, которая помогает бороться с паразитами. Если, грубо говоря, лисички переготовим, например, переварим и так далее, то мы их делаем менее полезными», — отметил Синицын. Есть хороший способ, как приготовить гриб, максимально сохранив сочность и пользу.

Его можно сначала обжарить буквально пару минут для того, чтобы выделилось большое количество сока из этих грибов. Потом этот сок отдельно сливается, грибы выкладываются на ситечко, и этот сок выпаривается на сковороде. В него можно добавить чеснок, тимьян, можно добавить еще какие‑нибудь специи, которые вам больше нравятся. И после того, как этот сок выпарился на сковороде и уже даже немножечко подпекается, обратно вернуть туда эти грибы, посолить их и обжарить буквально минуту.

Тогда грибы получатся максимально сочными, полезными и насыщенными по своему вкусовому ощущению.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Разные грибы — разные подходы: белые, опята, грузди и другие Не все грибы универсальны в обработке, подчеркнул шеф-повар. «Если мы берем белые грибы, здесь нужно смотреть на сам гриб, потому что есть белые грибы достаточно активные по вкусу, яркие, насыщенные, а есть так называемые пустые, которые вроде как похожи на белые, выглядят точно так же, вкус есть, но такой слабый, что этот гриб хочется либо больше добавлять, либо не делать на нем большой акцент. Можно сделать из него, например, суп или добавить эти пустые белые грибы в суп из шампиньонов, тогда получается тоже приятный, деликатный вкус», — посоветовал он. Опята любят маринование, жарку и прекрасно сочетаются с картофельным пюре, с пюре из пастернака. Это достаточно безопасные грибы, которые можно и нужно есть во время сезона.

Грузди — это тоже деликатные грибочки, благородными считаются, но если мы едим благородные грибы и у нас хрустит песок на зубах, это не очень приятное ощущение. Поэтому грузди необходимо тщательно промывать и желательно душем, чтобы не было в них песка и их было комфортнее есть.

Можно ли замораживать обжаренные грибы и как хранить заготовку Замораживать можно не только сырые или отварные грибы, но и обжаренные — в том числе с луком. «Это будет вполне себе хорошо, потому что в основном грибы имеют достаточно плотную структуру. Смотря какие грибы готовим, но если мы говорим про достаточно плотные грибы, безусловно, они могут подвергаться заморозке — и шампиньоны, и те же самые лисички, которые можно хранить достаточно длительное время», — подчеркнул Синицын.

Фото: Медиасток.рф

Срок хранения зависит от упаковки и температуры.

Здесь зависит от того, наверное, какая морозилка и как мы это все дело подготавливаем. Есть специальные контейнеры или пакеты, которые называются вакуумные. Можно завакуумировать, например, грибы — тогда доступа кислорода практически нет, и они хранятся гораздо дольше. Если это вакуумные контейнеры, они также достаточно хорошо продлевают срок хранения грибов.

Если для заморозки используются обычные пакеты или контейнеры, то от месяца до трех грибы можно хранить при температуре -18 градусов. Если заморозка не глубокая, -5…-7 градусов, — не больше месяца. «В вакууме грибы гораздо лучше хранятся. Благодаря вакуумной технологии мы продлеваем и срок хранения, и безопасность продукта. Он меньше теряется в своем качестве. Если грибы в обычном пакете или в обычном контейнере, все равно они будут намораживаться немножечко и чуть‑чуть терять свое качество», — объяснил повар.

Фото: РИА «Новости»