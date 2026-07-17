Шеф-повар Синицын призвал использовать жирные сливки в модном сорбетае в дыне

По Сети гуляет новый тренд: блогеры замораживают арбуз или дыню, а потом заливают туда сливки и соскабливают содержимое ложкой. В итоге получается летний сорбет, напоминающий мороженое. Шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын рассказал 360.ru, как сделать его правильно, чтобы вместо сладкого десерта не получилась жидкая водичка в ягоде.

«Арбуз или дыня должны быть максимально глубоко замороженными. Если есть в морозилке место, лучше засунуть ягоду куда-нибудь поглубже и оставить на всю ночь», — рассказал 360.ru шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын.

Еще один секрет — обязательно использовать именно жирные сливки. Молоко не подойдет, потому что именно жир дает текстуру и делает сорбет кремообразным. В качестве подсластителя можно добавить сироп, мед или сгущенку, однако и без них десерт получится насыщенным.

Подробнее о том, откуда взялся тренд и какие компоненты в нем можно заменить, читайте в материале 360.ru.