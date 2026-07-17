Сегодня 17:38 Летний ледяной десерт из дыни и арбуза: как повторить вирусный рецепт и чем заменить ингредиенты Шеф-повар Синицын объяснил, на что заменить дыню или арбуз в трендовом сорбете Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В соцсетях набирает популярность летний десерт. Блогеры замораживают половину дыни или арбуза, вырезают в них углубление, куда вливают холодные сливки. Холод позволяет им быстро затвердеть, из-за чего содержимое ягоды можно соскабливать ложкой слой за слоем. Откуда этот тренд, чем можно заменить дыню, арбуз и сливки и как еще можно приготовить домашнее мороженое — в материале 360.ru.

Откуда взялся тренд Впервые о будущем трендовом сорбете (на самом деле это не мороженое) заговорила индонезийский блогер. Она показала, как выскоблила из одной половины арбуза мякоть, заморозила ягоду, а затем влила в углубление сливки. После этого она соскабливала замороженную мякоть, смешивая с ледяными сливками, — и вуаля: получалось вкусное кремовое мороженое. Видео стало вирусным и набрало 300 тысяч лайков. Пользователи со всего мира начали повторять тренд на камеру, благодаря чему рецепт стал очень популярным. Как это работает? При заморозке вода в водянистом арбузе замерзает и превращается в лед. При смешивании частичек замороженной ягоды с жирной молочкой получается мягкая текстура. Сладость ягод делает десерт приятным, а молоко дополняет вкус кремовыми насыщенными нотами. Когда рецепт дошел до французов, они решили попробовать проделать все то же самое, но не с арбузом. Так, блогер Симон Ошер использовал для сорбета дыню, жирные сливки, немного лайма и мед. Десерт получился нежным, в меру сладким и с приятной освежающей кислинкой.

Фото: Соцсети sibungbung

Как сделать трендовый десерт правильным — совет шеф-повара Несмотря на кажующуюся простоту рецепта, есть несколько хитростей, которые помогут сделать мороженое правильной консистенции, а не получить молочную водичку в ягоде. «Арбуз или дыня должны быть максимально глубоко замороженными. Если в морозилке есть место, лучше засунуть ягоду куда-нибудь поглубже и оставить на всю ночь», — рассказал 360.ru шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын.

Интересно Интернет-пользователи, которые успел опробовать рецепт, подсказывают: замороженные ягоды не нужно сразу измельчать или скоблить. После морозилки им лучше дать немного подтаять при комнатной температуре — буквально 10-15 минут.

Еще один секрет — использовать жирные сливки. Молоко не подойдет, потому что именно жир дает текстуру и делает сорбет кремообразным. В интернете советуют попробовать греческий несладкий йогурт.

Интересно Если хочется добиться максимально нежной текстуры, то можно воспользоваться венчиком. Им следует снимать аккуратно слой за слоем, как если бы человек орудовал ложкой.

В качестве подсластителя можно добавить сироп, мед или сгущенку. Синицын отметил, что и без этого десерт получится сладким, так как арбуз и дыня сами по себе насыщены сахарами.

Фото: Дыни / Медиасток.рф

Чем заменить компоненты в сорбете? Простота рецепта позволяет легко менять в нем ингредиенты. Например, кому-то не нравится арбуз или дыня, а кто-то на диете и не позволяет себе жирные сливки. Так чем их заменить? Синицын предложил вместо ягоды попробовать папайю. «Она гораздо полезней. И фрукт прекрасно поддается заморозке, поэтому мороженое будет интересным», — отметил эксперт. Шеф-повар отметил, что можно экспериментировать с разными сортами дынь и арбузов: если не понравится одна, можно попробовать сделать летний десерт с другой. В зависимости от сорта будут меняться вкус и сладость.

Интересно Также можно попробовать заморозить манго.

Если у человека непереносимость лактозы, то натуральные сливки можно заменить на растительные — например, кокосовые. Синицын допустил и использование в рецепте кокосового молока.

Фото: РИА «Новости»

«Кокосовые сливки хорошо свяжут нужную для десерта текстуру. Если брать кокосовое молоко, то его лучше хорошенько взболтать в баночке, чтобы получилась более однородная масса. Тогда мороженое получится», — пояснил кулинар. Необязательно соскабливать мякоть арбуза или дыни ложкой: некоторым этот способ может показаться затруднительным. Гораздо быстрее измельчить ингредиенты в блендере, если предварительно заморозить нарезанный фрукт или ягоду кубиками. Другие летние десерты из арбуза и дыни Помимо трендового сорбета, летом из дыни и арбуза можно приготовить смузи. «Арбуз хорошо сочетается с базиликом. В блендер можно добавить несколько свежих листьев, кусочки ягоды и пробить. Получится очень интересный вкус», — рассказал шеф-повар. Дыня, в свою очередь, сочетается с крем-чизом. Мякоть можно просто смешать с мягким сыром: получится что-то между десертом и закуской, сладкое и освежающее.

Фото: Приготовление лимонада из дыни / Медиасток.рф