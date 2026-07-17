Летний ледяной десерт из дыни и арбуза: как повторить вирусный рецепт и чем заменить ингредиенты
Шеф-повар Синицын объяснил, на что заменить дыню или арбуз в трендовом сорбете
В соцсетях набирает популярность летний десерт. Блогеры замораживают половину дыни или арбуза, вырезают в них углубление, куда вливают холодные сливки. Холод позволяет им быстро затвердеть, из-за чего содержимое ягоды можно соскабливать ложкой слой за слоем. Откуда этот тренд, чем можно заменить дыню, арбуз и сливки и как еще можно приготовить домашнее мороженое — в материале 360.ru.
Откуда взялся тренд
Впервые о будущем трендовом сорбете (на самом деле это не мороженое) заговорила индонезийский блогер. Она показала, как выскоблила из одной половины арбуза мякоть, заморозила ягоду, а затем влила в углубление сливки. После этого она соскабливала замороженную мякоть, смешивая с ледяными сливками, — и вуаля: получалось вкусное кремовое мороженое.
Видео стало вирусным и набрало 300 тысяч лайков. Пользователи со всего мира начали повторять тренд на камеру, благодаря чему рецепт стал очень популярным.
Как это работает? При заморозке вода в водянистом арбузе замерзает и превращается в лед. При смешивании частичек замороженной ягоды с жирной молочкой получается мягкая текстура. Сладость ягод делает десерт приятным, а молоко дополняет вкус кремовыми насыщенными нотами.
Когда рецепт дошел до французов, они решили попробовать проделать все то же самое, но не с арбузом. Так, блогер Симон Ошер использовал для сорбета дыню, жирные сливки, немного лайма и мед. Десерт получился нежным, в меру сладким и с приятной освежающей кислинкой.
Как сделать трендовый десерт правильным — совет шеф-повара
Несмотря на кажующуюся простоту рецепта, есть несколько хитростей, которые помогут сделать мороженое правильной консистенции, а не получить молочную водичку в ягоде.
«Арбуз или дыня должны быть максимально глубоко замороженными. Если в морозилке есть место, лучше засунуть ягоду куда-нибудь поглубже и оставить на всю ночь», — рассказал 360.ru шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын.
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Интернет-пользователи, которые успел опробовать рецепт, подсказывают: замороженные ягоды не нужно сразу измельчать или скоблить. После морозилки им лучше дать немного подтаять при комнатной температуре — буквально 10-15 минут.
Еще один секрет — использовать жирные сливки. Молоко не подойдет, потому что именно жир дает текстуру и делает сорбет кремообразным. В интернете советуют попробовать греческий несладкий йогурт.
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Если хочется добиться максимально нежной текстуры, то можно воспользоваться венчиком. Им следует снимать аккуратно слой за слоем, как если бы человек орудовал ложкой.
В качестве подсластителя можно добавить сироп, мед или сгущенку. Синицын отметил, что и без этого десерт получится сладким, так как арбуз и дыня сами по себе насыщены сахарами.
Чем заменить компоненты в сорбете?
Простота рецепта позволяет легко менять в нем ингредиенты. Например, кому-то не нравится арбуз или дыня, а кто-то на диете и не позволяет себе жирные сливки. Так чем их заменить? Синицын предложил вместо ягоды попробовать папайю.
«Она гораздо полезней. И фрукт прекрасно поддается заморозке, поэтому мороженое будет интересным», — отметил эксперт.
Шеф-повар отметил, что можно экспериментировать с разными сортами дынь и арбузов: если не понравится одна, можно попробовать сделать летний десерт с другой. В зависимости от сорта будут меняться вкус и сладость.
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Также можно попробовать заморозить манго.
Если у человека непереносимость лактозы, то натуральные сливки можно заменить на растительные — например, кокосовые. Синицын допустил и использование в рецепте кокосового молока.
«Кокосовые сливки хорошо свяжут нужную для десерта текстуру. Если брать кокосовое молоко, то его лучше хорошенько взболтать в баночке, чтобы получилась более однородная масса. Тогда мороженое получится», — пояснил кулинар.
Необязательно соскабливать мякоть арбуза или дыни ложкой: некоторым этот способ может показаться затруднительным. Гораздо быстрее измельчить ингредиенты в блендере, если предварительно заморозить нарезанный фрукт или ягоду кубиками.
Другие летние десерты из арбуза и дыни
Помимо трендового сорбета, летом из дыни и арбуза можно приготовить смузи.
«Арбуз хорошо сочетается с базиликом. В блендер можно добавить несколько свежих листьев, кусочки ягоды и пробить. Получится очень интересный вкус», — рассказал шеф-повар.
Дыня, в свою очередь, сочетается с крем-чизом. Мякоть можно просто смешать с мягким сыром: получится что-то между десертом и закуской, сладкое и освежающее.
Как приготовить домашнее мороженое
Приготовить трендовый сорбет оказалось нетрудно. Но что делать любителям классического мороженого? Ответ: готовить дома.
«Самый простой способ сделать мороженое дома — использовать сливки и сгущенку. Подмороженные сливки хорошо перемешивают со сгущенкой до однородной структуры. Потом смесь ставят в глубокую заморозку», — рассказал о самом простом рецепте Синицын.
Существуют и более сложные рецептуры, например с заваренным желтком, однако в этом случае мороженое лучше готовить по кулинарной книге, строго придерживаясь рецепта.