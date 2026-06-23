Шеф-повар Мещеряков рассказал, что поможет домашнему хлебу быть дольше свежим

Испечь дома хлеб — ремесло не для ленивых, но при должном усердии и терпении все получится. Шеф-повар Евгений Мещеряков рассказал 360.ru о лайфхаках, которые помогут начинающему пекарю не делать ошибки, и сообщил секретный ингредиент, с которым хлеб будет долго свежим и мягким.

«Если говорить о „секретных ингредиентах“, то я бы назвал не экзотику, а обычные продукты: ложка меда помогает дрожжам работать активнее; немного оливкового масла делает мякиш более нежным; картофельное пюре или отварной картофель в тесте позволяют хлебу дольше оставаться свежим и мягким», — рассказал эксперт.

Но главный секрет хорошего хлеба — дать ему полностью остыть после выпечки. Как бы ни хотелось разрезать буханку сразу, именно во время остывания завершается формирование мякиша.

О том, какой инвентарь нужен для выпечки хлеба дома, и три рецепта, которые легко повторить дома, — в материале 360.ru.