Пышный, ароматный и с хрустящей корочкой. Как испечь дома свой первый хлеб

Шеф-повар Мещеряков рассказал, что ложка меда в тесто сделает хлеб пышным

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Испечь хлеб, как в деревенской печи, можно и в обычной духовке. Главное — знать несколько секретов: какую муку выбрать, чем заменить дорогую чугунную посуду и как сделать закваску, которая будет жить годами. Какие рецепты можно повторить на собственной кухне, какие неочевидные лайфхаки сделают выпечку вкусной и как не испортить первый опыт — в материале 360.ru.

Какой инвентарь понадобится для выпечки хлеба дома

Для выпечки хлеба в домашних условиях потребуются формы.

«Формы бывают разные, бывают квадратные — для тостового или бородинского хлеба. Есть формы не для выпечки, а для созревания. В них тесто подходит, а когда оно выпирает, его перекладывают на противень и выпекают», — рассказал 360.ru шеф-повар Евгений Мещеряков.

Для выпечки хлеба дома нужна духовка. Однако если ее нет, можно приобрести хлебопечку.

«В таких приборах есть функция расстойки (созревания — прим. ред.), с переходом в выпекание. Это удобно, и хлебопечки не стоят дорого, можно заказать любую: большую, маленькую. Наличие нескольких хлебопечек позволит быстро выпекать несколько хлебов», — отметил эксперт.

Интересно

Камень будет имитировать эффект русской печи. Он накапливает и равномерно отдает тепло.

Если хозяйка выбрала печь в духовке, то шеф-повар порекомендовал приобрести подовый камень. Если печь на нем, то хлеб будет лучше дышать, он быстрее пропечется и сформируется хрустящая корочка.

Что еще пригодится на кухне:

Фото: Медиасток.рф

Начинающим пекарям не обязательно покупать весь список сразу. Достаточно духовки, формы для выпечки и хорошего ножа. Остальное можно докупать постепенно, когда появится уверенность и желание экспериментировать.

Фото: Медиасток.рф

Какую муку выбирать для выпечки хлеба дома

Для домашнего хлеба понадобится высокоглютеновая мука. Она будет строительным материалом для пор внутри выпечки.

С ней хлеб будет пышным, высоким и рыхлым, а не упавшим и спрессованным, отметил эксперт.

Чем можно украсить домашний хлеб

Самый эффектный и при этом простой способ — сделать надрезы перед выпечкой. Именно они создают тот самый «пекарский» рисунок на корочке. Также можно использовать:

• кунжут;

• лен;

• тыквенные и подсолнечные семечки;

• овсяные хлопья;

• крупную морскую соль;

• сушеные травы — розмарин, тимьян, орегано.

«Для праздничной подачи хлеб можно украсить колосками из теста, косичками или небольшими декоративными листьями, вылепленными из того же теста. Такой хлеб становится не просто выпечкой, а настоящим украшением стола», — отметил Мещеряков.

Также перед выпечкой можно слегка смазать поверхность смесью воды и меда. Корочка получится красивой, блестящей и аппетитной даже без дополнительного декора.

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Как сделать закваску дома и «кормить» ее

Самый вкусный и полезный хлеб — бездрожжевой, то есть на закваске, или биге.

«Закваска — это живая культура, и есть такой термин — ее необходимо „подкармливать“», — рассказал 360.ru шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын.

Закваску можно вывести самостоятельно дома — по этой теме в Сети много информации, советов и рецептов, а также купить на маркетплейсах или в пекарне. В обоих случаях ее потребуется несколько дней «покормить», прежде чем выпекать хлеб.

Как сделать закваску с нуля

Фото: Медиасток.рф

Как хранить и «кормить» закваску

Что делать, если уезжаете в отпуск

А что если собрался в отпуск? Неужели придется выводить новую закваску после отдыха? Синицын отметил, что закваску можно отдать знакомому или соседу, чтобы на время отсутствия он «кормил» бигу.

«Замораживать или сушить я не советую, потому что на Руси в древние времена, когда изба сгорала, то после строительства новой хозяин ходил и просил закваску у соседей. Даже рестораны в Москве используют закваски, которым более ста лет. Поэтому вряд ли человек сможет оживить ее, если захочет уехать», — отметил шеф-повар.

Фото: РИА «Новости»

Топ-3 рецептов хлеба, которые можно повторить дома

Деревенский хлеб без замеса

Понадобится:

• 500 граммов муки;

• 400 миллилитров воды;

• Пять граммов сухих дрожжей;

• 10 граммов соли.

Смешать все ингредиенты ложкой, накрыть полотенцем и оставить на 10–12 часов. Затем переложить тесто в форму и выпекать около 40 минут при 220 градусах.

Должен получиться ароматный хлеб с крупными порами, словно из ремесленной пекарни.

Быстрые сырные булочки

Ингредиенты:

• 300 граммов муки;

• 200 миллилитров кефира;

• 150 граммов тертого сыра;

• Одна чайная ложка разрыхлителя;

• Щепотка соли.

Все смешать, сформировать небольшие булочки и выпекать 20–25 минут при 190 градусов.

«Отличный вариант для завтрака или дачного ужина», — отметил Мещеряков.

Фото: РИА «Новости»

Хлеб на закваске

Ингредиенты:

Интересно

300 граммов активной закваски получается из стартера, который «кормят» ежедневно, муки и воды в соотношении 1:1:1. В данном случае нужно по 100 граммов каждого компонента. Далее следует оставить ее на несколько часов или на ночь для дозревания.

Для начала необходимо смешать закваску с теплой водой, затем добавить муку и соль и замешивать тесто в течение 10–15 минут до мягкой, слегка липкой консистенции. После замеса миску следует накрыть и оставить в теплом месте на три-четыре часа, чтобы тесто увеличилось в объеме примерно вдвое.

Далее его нужно обмять, сформировать из него круглый или овальный хлеб и уложить в смазанную маслом форму или на противень, застеленный пергаментом. Затем хлеб оставляют еще на полтора-два часа для окончательной расстойки. Духовку разогревают до 230 градусов, на поверхности хлеба делают несколько надрезов и выпекают первые 15 минут с паром (можно поставить противень с водой вниз), после чего температуру снижают до 200 градусов и продолжают выпекать еще 30–35 минут до золотистой корочки. Готовый хлеб вынимают из формы и остужают на решетке не менее одного-двух часов.

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Лайфхаки пекаря, чтобы домашний хлеб удался

Хороший хлеб — это не столько рецепт, сколько соблюдение нескольких простых правил. Как сделать так, чтобы он не подгорел и получился воздушным?

«Первое — не спешить. Тесто любит время. Чем дольше и спокойнее оно подходит, тем лучше развивается вкус и структура мякиша», — объяснил Мещеряков.

Второе — правильно работать с температурой. Если верх хлеба начинает слишком быстро темнеть, накройте его листом фольги за 15–20 минут до окончания выпечки.

Третье — создать пар в духовке. Достаточно поставить на нижний уровень жаропрочную емкость с горячей водой. Пар не даст корочке схватиться слишком быстро, и хлеб получится более объемным и пышным.

Секретными ингредиентами шеф-повар назвал не экзотику, а обычные продукты:

• ложка меда помогает дрожжам работать активнее;

• немного оливкового масла делает мякиш более нежным;

• картофельное пюре или отварной картофель в тесте позволяют хлебу дольше оставаться свежим и мягким.

Но главный секрет хорошего хлеба — дать ему полностью остыть после выпечки. Как бы ни хотелось разрезать буханку сразу, именно во время остывания завершается формирование мякиша.

Синицын посоветовал всегда смазывать противень маслом, чтобы хлеб не подгорал. С этой же целью его можно присыпать крахмалом или мукой, а также выложить на дно формы силиковый пергамент.

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