В США объявили максимальный уровень магнитной бури | 360°

Мир 11 мая 2024, 03:44 В США объявили максимальный уровень магнитной бури В США впервые с 2003 года повысили до максимального уровень силы магнитной бури Unsplash

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Метеорологическая служба США впервые с 2003 года заявила о повышении до максимального уровня оценки силы достигшей Земли геомагнитной бури. Предупреждение опубликовали на сайте организации.

«Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 18:54 по восточному времени (01:54 по московскому времени.). Геомагнитный шторм сохранится на протяжении выходных», — указали в сообщении.

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По данным метеорологов, в последний раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури фиксировали в октябре 2003 года. Отмечается, что буря может повлечь такие последствия, как помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи.

Телекомпания CNN сообщила, что эти изменения могут напрямую повлиять на спутники и другие космические аппараты на орбите, изменив их ориентацию. Также может выйти из строя электроника.

Ранее стало известно, что на Земле началась очень сильная магнитная буря. Шторм может продолжаться до 40 часов.