Семья американца исполнила его последнее желание, сбросив деньги с вертолета

В городе Детройте с вертолета сбросили тысячи долларов. Так семья покойного американца исполнила его последнюю волю, сообщило издание Mothership .

Это сделали в память о Даррелле Томасе, который в своем завещании указал, что хотел таким способом отблагодарить свой город и соседей.

Томас был местным предпринимателем и общественным деятелем. Он владел автомойкой. Мужчина умер от болезни Альцгеймера. Сын Томаса помог организовать доставку.

«Детройт, вы, может, и не знаете, кем был мой отец, но он был замечательным отцом. В своей общине он был легендой, он благословлял всех, и это было его последним благословением для всех», — сказал он.

После сброса денег семья, друзья и соседи собрались, чтобы почтить память покойного. Сотрудница автомастерской Лиза Найф рассказала, что она смотрела за тем, как деньги падали с неба. Она не побежала, чтобы собрать их, а только наблюдала. По ее словам, все прошло мирно, никто не дрался и «это было действительно прекрасно».

Издание отметило, что полицию заранее предупредили об этой акции, но сказали, что сбросят лепестки роз, а не деньги.

Ранее в Таиланде женщина нашла на помойке пластиковый контейнер с 12 миллионами батов (более 29 миллионов рублей).