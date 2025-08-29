Семилетний крымчанин взошел на Эльбрус и установил мировой рекорд

Семилетний крымчанин поднялся вместе с опытной командой на Эльбрус. Мальчик может войти к Книгу рекордов России как самый юный альпинист, покоривший вершину, рассказал РИА «Новости Крым» его отец, научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По словам ученого, они достигли вершины Восточного Эльбруса высотой 5621 метр 17 августа. Подъем длился 13 часов — с 16 по 17 августа. Вместе с ними поднимались еще двое его друзей.

«Подъем, конечно, тяжелый, потому что ты идешь по леднику ночью. Нужно очень долго не спать, бороться с гипоксией, отсутствием кислорода, очень-очень холодно — там температура -20», — рассказал он.

Назаров добавил, что для сына это был не первый, но самый серьезный подъем в горы. Они не ставили задачу дойти до вершины. Просто хотели проверить, как детский организм отреагирует на высоту.

Ученый считает, что имеются все основания, чтобы занести достижения его семилетнего сына в Книгу рекордов России. Документы о восхождении он уже отправил. Сейчас оформляет текстовое описание этого достижения.

Ранее капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина внесли в книгу рекордов России. Хоккеист превзошел Уэйна Гретцки по количеству заброшенных голов в регулярных чемпионатах НХЛ.