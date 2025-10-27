«Семень» и «блохошри»: «Жужжалка» передала два новых загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» передала два новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» , который отслеживает ее активность.

В 12:54 по московскому времени в эфире прозвучало слово «семень», а в 14:20 — «блохошри».

В прошлый раз в эфир «жужжалка» выходила 23 октября, передав сразу три слова — «негропотоп» в 10:52, «гречневик» в 12:24 и «клинобоец» в 14:01.

УВБ-76 вещает с 1976 года. Большую часть эфира занимает монотонный жужжащий сигнал, за что станцию и называют «жужжалкой». Иногда она передает на русском языке зашифрованные сообщения с кодовыми словами и цифрами.

Источник и назначение радиостанции остаются в секрете.