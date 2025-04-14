Сексолог рассказал, как соблазнять мужчин разного возраста

Сексолог Кульгавчук: мужчинам в 45 лет важен в сексе комфорт

Сексуальные предпочтения мужчин меняются с возрастом. Если молодым важна спонтанность, то зрелые предпочтут комфорт. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал об этом Пятому каналу .

«Чтобы „зацепить“ молодого человека, больше внимания уделяйте спонтанности, загадочности, учитесь удивлять», — сказал он.

Мужчинам 30-45 лет, по словам специалиста, важнее моральный комфорт. Они уже не станут крутить роман только ради интима и ждут от партнерши, прежде всего, доброты и отзывчивости.

Кавалеры старше 45 лет еще больше ценят эмоциональную близость. Кульгавчук сказал, что их можно покорить теплым общением и романтической обстановкой.

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