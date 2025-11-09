Сексолог раскрыл секрет привлекательности мужчин с животами

Мужчины с животами оказались привлекательными для россиянок из-за ощущения достатка и надежности. Об этом «Абзацу» рассказала врач-сексолог Елена Перелыгина.

По ее словам, россиянки ставят на первое место харизму партнера и чувство безопасности, ощущаемое рядом с ним, а не внешние данные и кубики пресса.

«Женщины хотят ощущать себя как за каменной стеной, а она же не бывает такой суперстройной или изящной. Стена — это что-то большое, широкое», — пояснила Перелыгина.

По ее словам, такое восприятие мужчин передается современным девушкам от их бабушек, считающих рекламных смазливых красавчиков ловеласами, которые не будут заботиться о семье. В них не видят надежных партнеров.

