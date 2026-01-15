Сексолог оценил слова Трампа о связи размера обуви с мужским достоинством

Сексолог Александра Миллер опровергла высказывания президента США Дональда Трампа, что по размеру обуви можно многое сказать о мужчине, в том числе о его достоинствах. Она объяснила aif.ru , что это не более чем стереотип.

«Размер ноги действительно может указывать на пропорции тела, но это далеко не во всем так. Чаще это связано с физиологическими особенностями», — пояснила она.

По ее словам, даже высокий человек может иметь небольшой половой орган. Кроме того, существует стереотип, связывающий размер мужского достоинства с величиной носа. Сексолог добавила, что утверждение Трампа, пусть даже и высказанное в шутливой форме, кажется странным.

До этого издание The Daily Beast отмечало, что американский лидер часто иронично высказывается о своих подчиненных, позволяя себе даже высмеивать их внешность. В 2016 году он шутил над Марко Рубио из-за его больших ушей, а в 2025 году отчитал его и вице-президента Джей Ди Вэнса за выбор обуви, прикупив им новые ботинки.