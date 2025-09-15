Сбитый над Китаем светящийся НЛО приняли за метеорит

Жители провинции Шаньдун в Китае увидели в небе падение светящегося НЛО. Они связали это с уничтожением метеорита или военными испытаниями, сообщил World Journal .

Необычное явление ночью 12 сентября сняли из нескольких населенных пунктов провинции. Жители городского округа Вэйфан рассказали, как увидели в небе объект, двигавшийся с высокой скоростью по параболической траектории, и летевшую ему навстречу другую светящуюся точку. Когда они столкнулись, произошла вспышка и раздался грохот, похожий на пушечный выстрел.

Пользователи китайской платформы Weibo выдвинули несколько версий. Некоторые решили, что произошел контакт с внеземными цивилизациями. Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана не получало никакой официальной информации о случившемся.

Издание The Watchers допустило, что система ПВО могла сбить метеорит, хотя в базах данных болидов Международной метеорной организации и Американского метеорного общества не нашлось подтверждения.

В Гонконге не поверили в версию о метеорите. Местное издание Am730 связало вспышки с испытаниями системы перехвата ракет. Первый летящий объект, вероятно, использовался для имитации мишени, а второй стал ракетой-перехватчиком.

Ранее на лунной орбите Земли появился крупный астероид 2025 QD8. Он относится к группе Аполлонов и напоминает челябинский метеорит.