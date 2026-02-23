«Сбежался весь морг». В теле умершего человека нашли гигантского червя

Во время вскрытия в теле умершего человека нашли червя длиной несколько метров. Судмедэксперт Алексей Решетун рассказал подробности редкого случая из своей практики в интервью на YouTube-канале Павла Костина .

Как уточнил Решетун, в теле оказался бычий цепень длиной несколько метров. Эксперт подчеркнул, что подобные находки крайне редки, и за 25 лет практики он столкнулся с этим впервые.

«Сбежался весь морг», — заявил он.

Даже врачи с большим стажем работы раньше такого не видели. Судмедэксперт также пояснил, что после смерти человека паразит тоже погибает, однако сам факт обнаружения столь крупного червя стал для сотрудников уникальным случаем.

Ранее в Кемерове врачи достали из глаза живой пациентки гельминта длиной четыре сантиметра. Женщина обратилась к врачам, пожаловавшись на странный пузырек на белке. В итоге ей пришлось перенести операцию.