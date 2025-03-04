Старейший айсберг в мире сел на мель недалеко от острова Южная Георгия

Крупнейший и старейший айсберг в мире А23а, весом почти один триллион тонн, прекратил свое движение и, вероятно, застрял на мели неподалеку от Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов — британской заморской территории. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS).

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году и более 30 лет находился на мели в море Уэдделла. В 2020 году он начал дрейфовать к северу от континента.

Доктор Эндрю Мейер, сотрудник BAS, отметил, что айсберг А23а вскоре распадется на более мелкие части под воздействием теплых океанических течений. Это может повлиять на маршруты рыболовецких судов в данном районе, так как целый айсберг представляет меньшую опасность, чем его отдельные части.

По словам доктора Мейера, «мега-айсберг» может оказать некоторое воздействие на окружающую среду. «Питательные вещества, высвободившиеся в результате его таяния, могут повысить доступность пищи для всей региональной экосистемы, включая пингвинов и тюленей», — предположил он, однако, по его мнению, это влияние будет незначительным.

Учёный утверждает, что ситуация с айсбергами не связана с глобальным потеплением, поскольку айсберги — это «естественная часть жизни антарктических ледяных щитов». Они время от времени откалываются от шельфовых ледников. Однако Мейер обращает внимание на то, что с 2000 года наблюдается увеличение прямого таяния ледяных шельфов, что может быть вызвано изменением климата.

Айсберг А23а размером с два Петербурга, впервые он начал разрушаться в начале февраля. Он потерял примерно 2% площади, когда от него откололась глыба размером около 80 квадратных километров.