Самому красивому в мире коту найдут невесту

Самый красивый в мире кот, живущий в московском питомнике, скоро обретет свою любовь. О том, что Дарлену Флеру Далмору Блэку начали искать пару, РИА «Новости» рассказала заводчица Дарья Грузинова.

Она пояснила, что животных из питомника вяжут в основном в его пределах.

«Мы работаем в своем питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. <…> У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем», — сообщила Грузинова.

Пальму первенства абиссинскому коту присудили в 2025 году. Он возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек, опередив по количеству очков почти полторы тысячи соперников. Второе место заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Кстати, в предварительном рейтинге 2026 года на первом месте тоже оказался российский кот — короткошерстный британец.

Многие россияне любят котов не только в жизни, но и в сказках. Осенью 2025 года опрос более 600 жителей разных городов показал, что самое любимое сказочное животное в России — Чеширский кот.